23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kadir Kamal, grekoromen stil 67 kiloda finale yükseldi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kadir Kamal, grekoromen stil 67 kiloda finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda Bulgar Ivo Krasimirov Iliev'i 9-0 sayı tuşuyla yenen Kadir Kamal, çeyrek finalde Finlandiyalı Elmer Joakim Mattila'yı 6-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Ukraynalı Oleksii Masyk ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 6-2 kazanan mili güreşçi, adını finale yazdırdı.

Kerem Kamal'ın kardeşi olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Kadir, yarın finalde Macar Krisztian Istvan Vancza ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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