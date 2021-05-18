23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçi Ramazan Sarı, serbest stil 79 kiloda altın madalya aldı.

Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçi Ramazan Sarı, serbest stil 79 kiloda altın madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Üsküp'teki şampiyonada Ramazan Sarı, finalde karşılaştığı Rusya'dan Khalid Iakhiev'i (14-4) sayı tuşuyla yenerek şampiyon oldu.

65 kiloda Cavit Acar, repesaj mücadelesinde Kosovalı Berisha'yı 10-0 sayı tuşuyla Ermeni rakibi Hracya Margaryan'ı (8-3) ve Fransız rakibi Ahmed Yezza'yı hükmen yenerek bronz madalya kazandı.

57 kiloda Hafız Can Hasdemir, bronz madalya maçında İtalyan Simone Vincenzo Piroddu'ya yenilerek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Şampiyonada 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan finale yükseldi. Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan, yarın finalde mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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