23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, İsveç'e geldi

23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi İsveç'e geldi.

Gevle kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 50 sporcu ile mücadele edecek milli takımı, başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda Büyükelçi Hakkı Emre Yunt karşıladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın başında bulunduğu kafile, buradan kara yoluyla Gevle kentine geçti.

Kaynak: AA