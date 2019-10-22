23. Uluslararası İş Forumu (IBF), Saraybosna'da gerçekleşti

22.10.2019 08:31

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen forumun açılış programına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar , İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD yetkilileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Forum kapsamında açıklama yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "23. Uluslararası İş Forumu ile AB pazarı için en cazip yatırım merkezlerinden biri olan Bosna Hersek'in sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekildi. Bosna'da yapılan etkinlikte ülkenin gıda, tarım ve hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, metal ve otomotiv, mobilya ve orman ürünleri olmak üzere 7 sektördeki fırsatlar değerlendirildi. B2B görüşmelerin de yapıldığı etkinlikte, Bosna Hersek'in AB ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmalarının olduğuna dikkat çekilirken, Bosna'nın iş dünyası için AB'ye ticarette gümrüksüz giriş kapısı olabileceği vurgusu yapıldı" dedi.

Cazip Fırsatlar Barındırıyor

Bosna Hersek'in Türk iş insanları için büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Saygılı, "Bu yıl 23'üncüsüne tanıklık ettiğimiz Uluslararası İş Forumu'nun, Bosna Hersek'te gerçekleşmesi bizler için büyük manevi değerde oldu. Diğer yandan Bosna-Hersek'in sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeli de burada bir araya gelmemize bir anlam daha kazandırmış oldu. Ülke; gıda, tarım, hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, mobilya gibi sektörlerde, iş insanlarına birçok ayrıcalık sunuyor. IBF kapsamında, bütün bu ayrıcalıklara ve avantajlara dikkat çekerek sektörel toplantılar gerçekleştirme fırsatı bulduk. İş insanlarımızın, Bosna-Hersek hakkında detaylı bilgiye sahip olması ve ülkedeki yeni iş ve yatırım fırsatlarını tanıması bakımından, organizasyonu ayrıca kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

MÜSİAD Bosna Hersek temsilciliğinin de düzenlenen tören ile açıldığı programa MÜSİAD İzmir Şubesini temsilen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığında 16 iş insanı katıldı.

Kaynak: Bültenler