17.10.2019 14:14

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu, sadece terör örgütüne karşı başlatılmış bir harekat. Bölgeye barış ve huzurun getirilmesi için sürüdürülen bir harekattır." dedi.

Pekcan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 23. Uluslararası İş Forumu'nda (IBF) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek için başlatılan harekatta yer alan askerlere Allah'tan yardım, şehitlere de rahmet dilediğini söyledi.

Türkiye'nin sivillere yönelik harekat yaptığına dair uluslararası medyadaki asılsız haberlere değinen Pekcan, "Bu, sadece terör örgütüne karşı başlatılmış bir harekat. Bölgeye barış ve huzurun getirilmesi için sürdürülen bir harekattır." dedi.

Pekcan, Türkiye'de 20 sivilin can verdiğine dikkati çekerek, "Dün itibarıyla 980 roket ve havan mermisi geldi sınır illerimize. Türkiye, yaklaşık 8 yıldır 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onlara baş tacı olarak tüm misafirperverliği ile kol kanat gerdi. Avrupa'da bunu kim yaptı?" değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı ve Afrin'deki operasyonlardan sonra 365 bin Suriyelinin vatanlarına geri döndüğünü vurgulayan Pekcan, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından 3 milyon 600 bin Suriyeli, 350 bin Suriyeli Arap ve 350 bin Suriyeli Kürt'ün de vatanlarına geri dönme imkanı bulacağını söyledi.

Pekcan, harekata ilişkin gerçeklerin olduğu gibi yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.

"Bosna Hersek ile ilişkilerimiz en mükemmel seviyede"

Forumun her yıl farklı ülkelerde düzenlendiğini anımsatan Pekcan, "Bosna Hersek'i yeniden yerinde tanıma imkanı bulunacak. Bosna Hersek ile ilişkilerimiz en mükemmel seviyede sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Türkiye'nin Bosna Hersek ile dış ticaret hacmi 2018'de 660 milyon dolara ulaştı. Bu, bizim için yeterli değil. Bunu iki katına çıkartacak potansiyel var." diye konuştu.

Bosna Hersek ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmiş şekliyle imzalandığına işaret eden Pekcan, iş birliğinin tarım, orman, inşaat, altyapı enerji, turizm ve tekstil gibi birçok alanda yürütüldüğünü söyledi.

Pekcan, Türkiye ekonomisinin kendi dinamikleriyle özel sektör öncülüğünde kararlı ve emin adımlarla geliştiğini ifade ederek, "Bugün, Türkiye cari dengeyi pozitif olarak sağlamış bulunmaktadır. Bunun en önemli etkilerinden birisi dış ticaretin olumlu yönde yürümesidir." dedi.

Türkiye'nin, dünya ve Avrupa'nın en dinamik ekonomisinden birisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Pekcan, "Türkiye, kim ne derse desin kendi yolunda ilerlemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Forum yarın sona erecek

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen foruma Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkileri Bakanı Mirko Sarovic, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, MÜSİAD yetkilileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Bosna Hersek'teki yatırım imkanlarını farklı ülkelerden gelecek iş insanlarına tanıtmayı hedefleyen 23. Uluslararası İş Forumu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Afrika'dan 600 civarında iş insanını Saraybosna'da buluşturuyor.

Forum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA