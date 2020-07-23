23 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi
GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya gidecek.
23.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:34
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya gidecek.12.00 Takımın kentte karşılanışı.Futbolcular, konaklayacakları otelde yapacakları idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği mücadelesinin çalışmaları devam edecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçı için çalışma gerçekleştirecek.
TFF 3'ÜNCÜ LİG PLAY OFF MÜSABAKALARI (YARI FİNAL)20.00 Somaspor - Muğlaspor22.00 Pazarspor - Nevşehir Belediye Spor
PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
YÜZME
11.00 Spor İstanbul'a ait 4 tesiste Olimpik Yüzme Havuzları'nın 11 yaş üstü lisanslı sporculara açılmasıyla ilgili lansman yapılacak.
Kaynak: DHA