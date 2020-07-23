23 Temmuz Erzurum Kongresi Atletizm Yarışları düzenlendi Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından 23 Temmuz Erzurum Kongresi Kupası Yarışları düzenlendi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından 23 Temmuz Erzurum Kongresi Kupası Yarışları düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda Atletizm Tartan Pisti'nde yapılan 60-100-200 ve 400 metre sprint yarışlarında minik ve yıldız kategorilerinde atletler kıyasıya mücadele etti.

Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA