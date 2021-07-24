23 Temmuz 2021 Haberleri
23 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Canlı yayın ringe döndü! Eski bakan yardımcısını önce yumruklayıp sonra koltuğuyla yere yapıştırdı
- Pegasus'un kaptan pilotu Doğan Susin kalbine yenik düştü
- Galatasaray, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt transferlerini KAP'a bildirdi
- Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti
- Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
- Bu neyin nefreti! İki kardeşini evlerinde öldürdü
- Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor
- Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü
- Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter 2 kez iniş yapamadı sonra Rize Limanı'na inmek zorunda kaldı
- Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde
- Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı
- İsveç'te son 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
- Gözlüğü de takınca hayranları tanıyamadı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci'den yeni imaj
- Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz
- Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro
- Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu
- Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü
- Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu
- Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeşten ikisi boğularak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi
- Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek isteyen ailenin aracı menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
- Son Dakika: Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau'yu KAP'a bildirdi
- BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak
- Dikkat çeken araştırma: İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor
- İş dünyasının acı kaybı! Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
- Fenerbahçe'de büyük kıyım! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzel haberi Arhavi'de verdi! Sel mağdurlarının ödemeleri kısa sürede yapılacak
- Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı
- Dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı
- Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Sadece 3 parti barajı geçebildi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum
- G.Saray maçında yıldızlaşan Eran Zahavi'nin menajeri F.Bahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
- Lerzan Mutlu'dan çok ağır suçlamalar: Tatillerini bırakıp, Selçuk'un cenazesine bile gelmediler
- Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'i böyle görmediniz! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı
- G.Saray'ın PSV karşısında aldığı ağır skor neden kaynaklanıyor? Mağlubiyetin arka planında 5 sebep var
- Koronavirüsü geçirmeyen giysi sattığını iddia eden şirkete 3,7 milyon dolar para cezası verildi
- Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan taraf Beşiktaş! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
- Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, eski eşi karara tepki gösterdi
- Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu