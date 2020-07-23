23 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 23 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Aktüel Futbol 00:30 İleri Üçlü 02:30 Spor Artı 04:00 TFF 1. Lig Özetler 04:30 Süper Lig Özetler 05:00 La Liga Özetler 05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:45 Arsenal - Manchester City 06:00 La Liga Özetler 06:15 Manchester United - Chelsea 06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Aktüel Futbol 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 TFF 1. Lig Özetler 08:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United 08:00 Manchester United - Chelsea 08:30 Arsenal - Manchester City 08:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Arsenal - Manchest 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:15 La Liga Özetler 12:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 16:00 Spor Bülteni 16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:55 Takvim Yaprakları 17:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 19:30 Dünyanın Klasikleri 19:30 Süper Lig Özetler 20:00 İngiltere Premier Lig Özetler 20:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 20:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 21:00 İleri Üçlü 21:00 Hedef Süper Lig 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com