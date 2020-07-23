23 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
23 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Aktüel Futbol
00:30 İleri Üçlü
02:30 Spor Artı
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 La Liga Özetler
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:45 Arsenal - Manchester City
06:00 La Liga Özetler
06:15 Manchester United - Chelsea
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 TFF 1. Lig Özetler
08:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United
08:00 Manchester United - Chelsea
08:30 Arsenal - Manchester City
08:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Arsenal - Manchest
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:15 La Liga Özetler
12:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
16:00 Spor Bülteni
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:30 Dünyanın Klasikleri
19:30 Süper Lig Özetler
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
21:00 İleri Üçlü
21:00 Hedef Süper Lig
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com