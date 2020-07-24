23 Temmuz 2020 Haberleri
23 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
24.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:15
- PSG, genç futbolcular Michut ve Gassama ile sözleşme imzaladı
- Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil
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- Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi
- Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi
- ABD Büyükelçisi, darbeci Hafter'in siyasi müttefiği Akile Salih ile petrol üretimini görüştü
- AK Parti ile muhalefet partileri arasında 'Z kuşağı' tartışması çıktı
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- Son Dakika: Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı
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- İngiliz kulübü Birmingham, 17 yaşındaki Bellingham'ın formasını emekli etti
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- Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
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- Fenerbahçe'nin gündemindeki Dalic, Hırvatistan Milli Takımı ile yeni sözleşme imzaladı
- Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
- Tacizcisini tutuklatan Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, benim seslenişimin cesaret kaynağıdır
- Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
- ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı
- Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
- Son Dakika: Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Vedat Muriç, 2 maç ceza aldı
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- Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
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- 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
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- Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
- 'Yan bakma' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı
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- Fenerbahçe'den ayrılan Isla: Üst düzey bir takımda oynamak istiyorum
- Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
- Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
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