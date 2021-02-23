23 Şubat Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 23 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 23 Şubat Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

23 ŞUBAT SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 16°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C Az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 10°C Az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 19°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Az bulutlu

HATAY °C, 15°C Az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 12°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C Az bulutlu

KONYA °C, 12°C Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 10°C Az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C Az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C Az bulutlu

AMASYA °C, 14°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 10°C Az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 4°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 14°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C Az bulutlu

23 ŞUBAT SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

23 ŞUBAT SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

23 ŞUBAT SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimler puslu yerel olarak sisli olarak geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...