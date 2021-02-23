23 Şubat Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 23 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 23 Şubat Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
23 ŞUBAT SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 16°C Az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C Az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 10°C Az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C Az bulutlu
İZMİR °C, 17°C Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 19°C Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C Az bulutlu
HATAY °C, 15°C Az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 12°C Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C Az bulutlu
KONYA °C, 12°C Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 10°C Az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C Az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C Az bulutlu
AMASYA °C, 14°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZİNCAN °C, 10°C Az bulutlu
ERZURUM °C, 1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 4°C Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 14°C Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C Az bulutlu
23 ŞUBAT SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?
Bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
23 ŞUBAT SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?
Bölge geneli az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
23 ŞUBAT SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?
Bölge geneli az bulutlu ve açık. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimler puslu yerel olarak sisli olarak geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacak.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.