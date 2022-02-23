23 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:35 Spor Artı

01:35 İngiltere Premier Lig Özetler

02:05 İtalya Seri A Özetler

02:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:55 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:30 Spor Takvimi

03:35 Futbol Gecesi

05:05 Teknik Analiz

06:33 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:40 İtalya Seri A Özetler

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

20:50 Spor Toto Süper Lig Goller

21:00 Futbol Anadolu

23:00 İleri Üçlü

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