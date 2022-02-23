23 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Şubat Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Şubat Çarşamba 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Şubat Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 23 Şubat 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
23 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Şubat Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Şubat 2023 ÇarşambaResmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/7)
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:?2022/30)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/122, K: 2021/92 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/101, K: 2021/95 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2021 Tarihli ve 2016/7532 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri