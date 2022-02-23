23 Şubat 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? SON DAKİKA koronavirüs tablosu! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı

23 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 23 Şubat Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü vaka sayılarını şu sözlerle açıkladı:

"Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı."

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

23 Şubat Çarşamba günü 464.085kişiye test uygulanmıştır.

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

23 Şubat Çarşamba 464.085kişiye uygulanan testten 86.600 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

23 Şubat Çarşamba günü 268 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

23 Şubat Çarşamba günü 95.526 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

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