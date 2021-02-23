23 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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23 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

23.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 23.02.2021 06:46
23 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

23 Şubat 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:05 Taktik Analiz

05:00 Altınordu - Adanaspor A.Ş.

05:05 Teknik Analiz

06:00 Süper Lig Özetler

06:35 TFF 1. Lig Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Teknik Analiz

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Orhan Ayhan'la

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Stadyum

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:30 Spor Bülteni

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tuzlaspor A.Ş - Beypiliç Boluspor

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Hafta Sonu

16:00 Hedef Süper Lig

16:00 Gündem Futbol

16:55 Spor Kitaplığı

17:00 Aktüel Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor

18:55 Altay - Altınordu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

21:00 Futbol Anadolu

23:05 Avrupa'dan Futbol

23:05 Taktik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

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