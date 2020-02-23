23 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı
23 Şubat 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
01:10 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:10 TFF 1. Lig Özetler
03:30 Almanya Bundesliga Özetler
03:45 Takvim Yaprakları
03:50 Spor Kitaplığı
03:53 İstiklal Marşı
04:15 Lig Raporu
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:55 Hava Durumu
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Dakika Skor
16:30 Spor Hafta Sonu
17:50 Southampton - Aston Villa
18:00 Spor Hafta Sonu
18:40 Stadyum
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
20:55 Teknik Analiz
22:55 Stadyum
23:30 Teknik Analiz