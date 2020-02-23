23 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

23.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

01:00 Babil

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:30 Hayalimdeki Gelinlik

04:00 Hayalimdeki Gelinlik

05:20 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Jet Sosyete

13:00 Güvercin

15:30 Sefirin Kızı

15:45 Babil

18:45 Star Haber

20:00 Jurassic World

20:00 Güvercin

22:30 Jurassic World

Kaynak: InterSinema.com