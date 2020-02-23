23 Şubat 2020 Star Yayın Akışı
23 Şubat 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
01:00 Babil
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
03:30 Hayalimdeki Gelinlik
04:00 Hayalimdeki Gelinlik
05:20 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Jet Sosyete
13:00 Güvercin
15:30 Sefirin Kızı
15:45 Babil
18:45 Star Haber
20:00 Jurassic World
20:00 Güvercin
22:30 Jurassic World