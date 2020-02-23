23 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

23.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

01:45 Zemheri

03:15 Zemheri

04:00 Her Şey Mümkün

05:45 Kuaförüm Sensin

05:45 Cumartesi Sürprizi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Son Hıçkırık

13:00 Arabesk

15:00 Zemheri

15:00 Ramo

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Yok Artık 2

23:30 Ramo

Kaynak: InterSinema.com