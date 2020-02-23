23 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

23.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:10 Zalim İstanbul

02:00 Kuzey Güney

02:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Müzik Arası

05:15 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

14:00 Arka Sokaklar

15:00 Afili Aşk

16:15 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Afili Aşk

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Taksi 5

23:15 Hekimoğlu

Kaynak: InterSinema.com