23 Şubat 2020 Haberleri
23 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
24.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:18
- Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
- Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık
- Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
- Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor
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- Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı!
- Fatih Terim: Bu galibiyet, normal bir 3 puandan fazlası
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti
- Belhanda'dan maç sonu 'Ağlama' göndermesi
- Demet Akalın, kendisine 'teyze' diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
- Ozan Tufan'dan, derbi sonrası Halil Umut Meler'e tepki: Buraya iyi niyetle gelmemiş
- Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü
- Mustafa Cengiz Fetih Suresi'ni okudu, Galatasaray tarih yazdı
- Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'ın paylaşımları, sosyal medyayı salladı
- Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı
- İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı
- İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir
- Tarihi derbide kartlar havada uçuştu
- Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti!
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla
- AFAD'tan Van'daki vatandaşlara 'hasarlı binalara girmeyin' uyarısı geldi
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ersun Yanal kırmızı kart gördü
- CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
- Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi
- Derbide tansiyon yükseldi! İki takım oyuncuları tartıştı
- Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
- Olcan Adın'dan Halil Umut Meler'e penaltı tepkisi
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde verilen penaltı kararı çok konuşuldu
- İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı
- Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Rocky göndermeli koreografi
- Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı
- Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi
- KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı
- İdlib'deki El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı
- Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi
- Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
- Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir
- Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı
- Sheffield United menajeri, derbi için İstanbul'a geldi