23 operasyonda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » 23 operasyonda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

23 operasyonda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen 23 ayrı operasyonda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.

30.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:30
23 operasyonda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'da ekiplerince düzenlenen 23 ayrı operasyonda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Kasım-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 operasyon yapıldığı belirtilerek, "Toplam 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 28 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler