23 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (0-4)17.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (0-2)20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (1-1) FENERBAHÇESarı lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (0-4)17.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (0-2)20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (1-1)
FENERBAHÇESarı lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
BASKETBOLFIBA EuroCup18.00 Spartak Moskova - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü18.00 Olympiakos - OGM Orman Gençlik
VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi19.00 VakıfBank - Nova KBM Branik Maribor
AVRUPA'DAN FUTBOL21.00 Mirandes - Celta Vigo (Okay Yokuşlu - İspanya Kral Kupası)
22.45 Antwerp - Kortrijk (Sinan Bolat - Belçika Kupası)