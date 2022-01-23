23 Ocak Pazar 2022 korona tablosu AÇIKLANDI! SON DAKİKA Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı! 23 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

23 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 23 Ocak Pazar koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 23 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 23 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 23 Ocak Pazar korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 23 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 23 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 23 Ocak vaka sayısı kaç?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 23 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

23 OCAK 2022 PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU

23 Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı. Verilere aşağıdan bakabilirsiniz.

Güncel 23 Ocak tablosu şu şekilde:

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 23 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 65 bin 503 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 184'den 185'e yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 75 bin 422 olurken toplam 392 bin 281 PCR testi yapıldı.

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