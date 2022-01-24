23 Ocak 2022 Haberleri
23 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
- İki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı
- Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
- Kar İstanbul'da çok fena bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık her geçen dakika artıyor
- İstanbul'da vatandaşların kar coşkusu kameralara yansıdı
- Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak
- Kızının hamile kalmak istememesine sinirlenen kadın, 2 çocuk daha yaptı
- Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklandı
- Rıdvan Dilmen duyurdu! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye ödeyeceği ücret
- Ankara-Bolu yolunda saatlerdir mahsur kalan vatandaş son durumu paylaştı! Araçları terk edip gittiler
- Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama
- Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hıçkırıklara boğuldu
- Victor Nelsson'dan takım arkadaşlarına tarihe geçecek ayar: Aptalca hatalar yapıyoruz
- Birçok filmde başrol paylaşan Şener Şen ile İlyas Salman barıştı
- İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın
- Liderden müthiş geri dönüş! Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
- Son Dakika: Kar yağışı yine etkisini artırdı, İstanbul-Ankara kara yolu ulaşımı durdu
- Hedef 5 yıl içinde ilk 10'a girmek! Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı: Tam bir deli
- O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor
- Yürekleri sızlatan görüntü! Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi
- Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
- Galatasaray bombayı patlattı! Gedson'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi
- Bülent Ersoy, Anıtkabir olayıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Mehter başı, seni yarın Hakkari'ye sürerler
- Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölge heyecan yarattı
- Kendini asarak 'intihar etti' denilen Esmanur'u annesinin boğarak öldürdüğü ortaya çıktı
- 31 ilde kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
- Uçuşu olanlar dikkat! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
- Vali Ali Yerlikaya'dan hava durumu paylaşımı! Vatandaşları fırtına, don ve buzlanmalara karşı uyardı
- Ahmet Çalık'ı unutturmuyorlar! Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor
- İrem Derici konsere giderken yolda mahsur kaldı
- O nasıl şut öyle? Golü yiyen kaleci uzun süre kendisine gelemedi
- Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı
- Alex de Souza'nın korku dolu anları! Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı
- Yatak odasında uyudukları sırada ölümden döndüler! Dev kaya 30 metreden bomba gibi düştü
- Akıllara durgunluk veren olay! Markette gördüğü bebeği satın almaya çalıştı
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- Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü
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