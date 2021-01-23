23 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
23 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
01:15 Spor Artı
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü Transfer
03:30 Taktik Analiz
04:25 Lazio - Parma
05:25 Başlama Vuruşu
06:10 Süper Lig Özetler
06:45 TFF 1. Lig Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Mainz
07:00 Münih - Freiburg
08:40 Özel Röportaj
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Bundesliga
09:30 Taktik Analiz
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:25 Efsanelerin İzinde
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Royal Hastanesi Bandırmaspor
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - B. Sigorta Ümraniyespor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Eskişehirspor - Ankaraspor
15:55 Eskişehirspor - Ankaraspor
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Adana Demirspor - Bursaspor
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adana Demirspor - Bursaspor
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü Transfer
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com