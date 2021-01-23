23 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
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23 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

23.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 23.01.2021 06:47
23 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

23 Ocak 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Beyaz Show

02:00 Gelinim Mutfakta

03:45 Arda ile Omuz Omuza

04:00 Arda ile Omuz Omuza

04:30 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

15:45 Arka Sokaklar

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

23:15 Şeref Kanunu

23 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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