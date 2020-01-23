23 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı
23 Ocak 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Süper Lig Özetler
02:00 Futbol Aklı
02:30 Almanya'dan Futbol
03:30 Süper Lig Özetler
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Spor Artı
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Kupa İtalya Magazin
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Bundesliga
05:30 Hedef Süper Lig
05:45 Spor Atlası
05:55 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
06:10 Süper Lig Goller
06:20 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:20 Almanya Bundesliga Özetler
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:45 Süper Lig Panorama
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:00 Süper Lig Panorama
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 İngiltere Premier Lig Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:20 TFF 1. Lig Goller
17:30 Spor Merkezi
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
19:00 Stadyum Özel
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Futbol Aklı
20:45 Futbol Anadolu
22:00 Aktüel Futbol
22:00 Premier Futbol
22:40 Juventus – Roma
23:30 Süper Lig Özetler
23:45 Juventus – Roma