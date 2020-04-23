23 Nisan yurt genelinde kutlandı
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23 Nisan yurt genelinde kutlandı

23 Nisan yurt genelinde kutlandı Kars'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı jandarma ve polis köylerde korona virüs tedbirleri alarak çocukların bayramını kutladı.

23.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:44
23 Nisan yurt genelinde kutlandı

23 Nisan yurt genelinde kutlandı

KARS - Kars'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı jandarma ve polis köylerde korona virüs tedbirleri alarak çocukların bayramını kutladı. Çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan güvenlik güçleri, bayram dolayısıyla çocuklara pasta kesti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kars'ta renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar evlerinde aileleriyle birlikte bayramı kutladı, şiirler ve istiklal Marşı'nın okuyan çocuklar aileleriyle birlikte bayramı kutlamanın sevincini yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ziyaret ettikleri köylerde çocuklarla birlikte bayramı kutladı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Güvenlik güçlerinin 23 Nisan etkinlikleri aileleri ve çocukları son derece mutlu etti

ŞIRNAK - Korona virüs salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurt genelinde bu yıl farklı kutlanıyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde aileler de çocuklarını bu coşkulu kutlamadan mahrum etmemek için resmi törenlerin bir benzerini evlerinde düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında törenlerin yapılamayacak olması üzüntüye neden oldu. Buna rağmen bayram coşkusunu evde de olsa yaşamak isteyenler kendi alternatiflerini geliştirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan ana sınıf öğrencisi Zeynep Masal Uyar'ın ailesi evde kutlama yaptı. Elinde Türk Bayrağı ile İzmir Marşını okuyan Uyar, evde de olsa çocuk bayramını kutlamanın sevincini yaşadığını belirtti.

Zeynep İclal Aliağaoğlu ile ana sınıfı öğrencisi Mustafa Aliağaoğlu kardeşler ise evde şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nı eğlenerek kutladı

SAKARYA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl evlerde kutlandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Orta Mahallesi 4406 Sokak üzerinde oturan minik öğrenci ile aileleri 23 Nisan nedeniyle evlerini bayrak ve balonlarla süsledi. Daha sonrasında İstiklal Marşı'nın her mısrasını farklı çocuğun seslendirdiği bir video oluşturuldu. Dikkat çeken videoda yer alan öğrenciler, tüm Sakarya'yı 100'üncü yıla yakışır şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde şenlik havasında geçirmeye ve hep birlikte saat 21.00'de balkonlarda İstiklal Marşı okumaya davet etti.

BİLECİK - Bilecik Doğa Sporları Dernek Başkanı Feridun Aynur, Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutlayan çocuklardan oluşan bir klip hazırladıkları söyledi.

BİDOS Başkanı Feridun Aynur, kurallara uyarak evde kaldığımız, birlik ve beraberlik duygumuzu hissettiğimiz bu günlerde, meydanlardaki coşkuyu evlere taşıyarak bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklardan gelen videoları derlediklerini belirtti. Aynur, "İstiklal Savaşımızın taçlandığı, milli tarihimizin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 'den, 23 Nisan 2020'ye, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100'üncü yılında BİDOS ekibi olarak ülkemizin geleceğine duyduğumuz güven ve umutla mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Kurallara uyarak evde kaldığımız, birlik ve beraberlik duygumuzu hissettiğimiz bu günlerde, meydanlardaki coşkuyu evlere taşıyarak bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımızdan gelen videoları derledik. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ekibim adına kutluyorum" dedi

ANTALYA - Antalya'da ilkokul öğretmeni Şükran Süren, öğrencileriyle birlikte video konferans yöntemiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan İrfan İlkokulu 1/E Sınıfı Öğretmeni Şükran Süren, korona virüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan veliler ve öğrencileriyle iletişimi kesmedi. Süren, bu zor süreçte evde sıkılan öğrencilerine destek ve moral amaçlı bir çok etkinlik düzenledi. Süren, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin kuruluşunun 100. yılın ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yine öğrencileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Öğrenciler ellerinde ay yıldızlı bayraklarla hep birlikte "Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün" şarkısını söyledi.

"Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz"

Öğrencileriyle çok keyifli anlar geçirdiğini dile getiren Süren, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un "Uzaklaştıkça Yakınlaşyoruz" parolasından yola çıkarak hem velimin hem de öğrencilerimin yanında olduğumu hissettirmek adına düzenli olarak internet ortamında öğrencilerimle ders yapıyoruz. Amacımız hem birlikte keyifli vakit geçirmek hem de öğrendiklerimizi unutmamak. Bugünkü dersimizi de milli bayramlarımıza ayırarak özgürlüğün, eşitliğin, adaletin de dayanağı ulusal egenenliktir mesajı vererek TBMM'nin açılışını ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ekran karşısında coşku ile kutladık" şeklinde konuştu.

Öğrencilerine olan özlemini dile getiren Süren, "Bu sürecin en kısa zamanda sona ermesini ve sevgiyle öğrencilerime kavuşmayı ümit ediyorum" mesajını verdi

ORDU - Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan kutlamalarına denk gelmesinden dolayı Ordu'nun Ünye ilçesindeki minikler evlerinde çektikleri skeç ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ninaçılışını canlandırdı.

TBMM'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ünye'de de minikler tarafından teknoloji vasıtasıyla kutlanmaya devam ediyor. İnönü İlkokulu 2/B sınıfının minik öğrencileri Emre Çolakoğlu, Hasan Tavlı, Tuana Bütün, Ayaz Turhan, Yusuf Kemal Yazarken, Hatice Hanne Güney, Can Alim öğretmenleri Arif Dursun önderliğinde çektikleri skeç ile TBMM'nin ilk açıldığı günü canlandırarak cep telefonlarıyla oyunlarını sergiledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yıl önce yapılan ilk meclis oturumunu canlandırarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya çalışan minikler, sergiledikleri performans ile de gönülleri fethetti.

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için kortej oluşturdu. Çocuklar ebeveynleriyle ellerine aldıkları ay yıldızlı bayraklarla korteje balkonlarından eşlik etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mardin'in de aralarında bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle başladı. 4 gün sürecek kısıtlama nedeniyle Kızıltepe'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sessizliğe büründü. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla belediye ekipleri araçları ay yıldızlı bayraklar ve balonlarla süsleyerek kortej oluşturdu. Araçlarda bulunan palyaçolar çocukları eğlendirirken, çocuklar ve ebeveynleri ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla korteje balkonlarından eşlik etti.

VAN - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Runem Parin'in ayağına götürerek başkanlığı devretti.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocuklara koltuğu devretme geleneği korona virüs salgını nedeniyle evlere taşındı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise geleneği devam ettirerek, başkanlık koltuğunu eve taşıdı. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette makam koltuğunu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Runem Parin'e devreden Başkan Say, Parin'in bir günlük başkanlık yapmasını sağladı. Eve getirilen makam koltuğuna oturan Başkan Parin'in ilk icraatı ise 'Alo 153' hattını arayarak sokak hayvanları için yem talebinde bulunan vatandaşa geri dönüş yapmak oldu. Telefon aracılığı ile Mazlum Karahan isimli vatandaşla görüşen Başkan Parin, not almayı da ihmal etmedi.

Telekonferansla birim müdürlerine talimat verdi

Daha sonra Edremit'e dair projeleriyle ilgili birim müdürleri ile telekonferans aracılığıyla görüşen Başkan Parin, Mazlum Karahan isimli vatandaşın şikayetini giderilmesi konusunda ilgili birime talimat verdi. Edremit'te yeşil alanların çoğaltılması, çocuklara yönelik oyun parklarının kurulması ve bozuk olan yolların bir an önce onarılması konusunda talimat verdi.

Kendisine bir günlük de olsa başkanlık koltuğunun verilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Parin, makam koltuğunun eve getirilerek kendisine devredilmesinden dolayı da Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti. Başkan Parin, sanatı seven bir başkan olduğunu da belirterek, keman ile 23 Nisan şarkısını çalarak herkese hediye etti.

"Salgın, 23 Nisan'ı kutlamayacağız anlamına gelmiyor"

Bugün yüce meclisimizin kuruluşunun üzerinde tam 100 yılın geçtiğini söyleyen Başkan Say, 23 Nisan'ı meydanlarda, sokaklarda ve caddelerde büyük coşkuyla kutlamak istediklerini, ancak korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamadıklarını vurgulayarak, "Bu 23 Nisan'ı da kutlamayacağız anlamına gelmiyor. Biz bugün Edremit'te yerleşik olan 6 yaşındaki Runem Parin'in misafiriyiz. Bugün temsili de olsa Runem Parin, Edremit Belediye Başkanlığını yürüttü. Sahadan gelen Çevre Koruma Müdürlüğümüzü de ilgilendiren bir hayvan severimizin talebini alıp ilgili müdürlüğümüze de talimat verdi. Bu çalışmasından dolayı başkanımızı kutluyoruz. Edremit Belediye Başkanımız Parin ile birlikte tüm Edremitli ve Vanlı hemşehrilerimizin 23 Nisan'ını da buradan kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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