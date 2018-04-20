23 Nisan Yaşam Vadisi'nde 3 Gün Boyunca Kutlanacak

21 Nisan günü Yaşam Vadisi'nde başlayacak etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek. Şenlik havasında sürecek kutlamalar boyunca atölye çalışmaları, tiyatro ve dans gösterileri, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Beylikdüzü'nde şenlik havasında kutlanacak. 3 gün boyunca Yaşam Vadisi'nde düzenlenecek etkinliklerde ilçe okullarının gösterileri, halk oyunları gösterisi, bando gösterisi, çeşitli atölyeler, sahne şovları, fotoğraf çekimi alanları, yüz boyama, dans gösterileri ve çeşitli aktiviteler yer alacak. İkramların da olacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programıyla çocukların unutulmaz vakit geçirecekler. 21 Nisan günü başlayacak olan etkinlikler, 23 Nisan Pazartesi Belediye Binası önündeki Saat 09.30'da yapılacak Atatürk Anıtına Çelenk Koyma töreninin ardından Yaşam Vadisi'nde saat 14.00'dan itibaren devam edecek.