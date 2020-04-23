23 Nisan yarışmasının kazananları belli oldu Aliağa Belediyesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılına özel olarak düzenlediği ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girerek ödül kazanan öğrenciler belli oldu.

Aliağa Belediyesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılına özel olarak düzenlediği ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girerek ödül kazanan öğrenciler belli oldu.

Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan öğrenciler için birlikte düzenlediği ödüllü yarışmalara çocuklar online olarak e-posta ile başvurdu. 23 Nisan'ın coşkusunu düzenlenen yarışmalarla günler öncesinden yaşamaya başlayan çocuklar, tüm hünerlerini bu yarışmada sergileme imkanı buldu. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 100. Yılı", "Mustafa Kemal Atatürk" ve "Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına; ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri şiir, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ise kompozisyon dallarında katılım gösterdi.

Yeteneklerini resim dalında sergileyen öğrencilerden; ilkokul 1. ve 2. sınıflar arasında Masal Bilge Karakaş birinci, Yiğit Okan Oyucu ikinci, Duru Aktaş üçüncü, Simay Gündüz jüri özel ödülünün sahibi olurken, 3. ve 4. sınıflar arasında; Yekta Burak Bulut birinci, Elif Eylül Örs ikinci, Sedef Tezcan üçüncü, Duru Ada Karakaş jüri özel ödülünün sahibi oldu. Düzenlenen yarışmada şiir dalında yarışan 5. ve 6. sınıf öğrencileri arasından; Oğuzalp Okkay birinci, Eylül Hande Bölük ikinci, Azra Kavin Bilgin üçüncü olurken Gökçe Sarıoğlu jüri özel ödülünü aldı. Yarışmaya kompozisyonları ile katılan 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden; Ravza Yağmur Polat birinci, Sudenaz Güzel ikinci, İlknur Avcı üçüncü, Bedirhan Gümüş ise jüri özel ödünü almaya hak kazandı. Jüri ekibinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren öğrencilerden her kategorinin birincileri dizüstü bilgisayar, ikincileri tablet, üçüncüleri akıllı saat ile ödüllendirilecek. Ödülleri öğrencilere gün içerisinde teslim edilecek. Aliağa Belediyesi ayrıca, yarışmaya katılan tüm öğrencileri de sürpriz hediyelerle ödüllendirecek. Aliağalı öğretmenlerden oluşan jüri ekibi ise şu isimlerden oluştu: Mehmet Çelik, Yalçın Türkoğlu, Evrim Erkol Kerimoğlu, Kadriye Berin Doğu, Jale Fahire Karataş, Özlem Arcak, Banu Kıroğlu, Eşref Çakmak ve Bedia Karaman. - İZMİR

Kaynak: İHA