23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Işık, mesajında, millet iradesinin en büyük temsili Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. yılına kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Çocuklara armağan edilen bugünün, tüm dünya ile birlikte ülkemizde yaşanan salgın sebebiyle cadde ve meydanlara taşarak coşkuyla kutlayamamanın burukluğunu derinden hissettiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bugünden daha zor şartlar altında düşmanın top seslerinin yakından duyulmasına rağmen, meclisin birlik ve beraberlik ruhuyla elde edilen büyük zaferimiz, devletimizin milletle daha da bütünleşerek gücünü perçinlediği örnek zaman dilimlerinden olmuştu. İçerisinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin de milli dayanışma ruhuyla zorlukların üstesinden gelinerek daha güçlü ve güzel günlerin habercisi olduğuna inanıyorum."

Şeker ise tüm vatandaşların, Karamanlıların ve çocukların bayramını en kalbi duygularla kutladığını dile getirerek, "Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 tarihinde milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak, istiklal mücadelemizde zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda çok önemli bir adım atılmıştır." dedi.

Çalışkan da milletin, kendi iradesi ile geleceğini tayin ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 yıl önce kurduğu günden bu yana, her koşulda bağımsızlık ateşini daha da güçlendirdiğini aktararak, "Milli irademiz, nice yüzyıllara uzanacak istikbali için en büyük gücü genç nesillerimizden, çocuklarımızdan alıyor. Doğduğundan beri istiklale aşık olan milletimizin, günün zor şartlarına rağmen iradesini ortaya koyduğu her dönemde, çocuklarımıza duyduğu güveni bayram coşkusuyla yaşatması bakımından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok manidardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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