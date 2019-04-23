23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: TBMM 99 Yaşında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında, ellerinden tuttuğu iki çocukla Aslanlı Yol'dan yürüyen Selçuk ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle