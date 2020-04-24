23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL BÜLTENİ ANKARA'DA PANDEMİ KOŞULLARINDA '23 NİSAN' KUTLAMASIANKARA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle pandemi koşulları altında kutlandı.

ANKARA'DA PANDEMİ KOŞULLARINDA '23 NİSAN' KUTLAMASI

ANKARA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle pandemi koşulları altında kutlandı. TBMM'nin de kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü şerefine havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi.

Başkent'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının adresi TBMM oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında dün saat 21.00'de TBMM tören alanında bir araya gelen milletvekilleri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi.

Ankaralılar, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, 23 Nisan'ı evlerinin cam ve balkonlarından kutladı. Havanın kararmasıyla birlikte ellerindeki bayrak ve fenerlerle balkonlarına çıkan vatandaşlar, marşlar okuyarak 23 Nisan'ı kutladı. Çankaya ilçesindeki bir sitenin yönetimi ses sistemi kurarak, site sakinlerine 23 Nisan konseptli marşlar dinletti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE BAKANLIK ÇALIŞANLARINDAN İSTİKLAL MARŞLI '23 NİSAN' KUTLAMASIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları, büyükelçiler ve başkonsoloslar ile Bakanlık çalışanları, İstiklal Marşı'nı okudukları video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan videoda, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları Yavuz Selim Kıran, Sedat Önal, Faruk Kaymakçı, büyükelçi ve konsoloslorla, Bakanlık'ta görevli tüm çalışanlar, İstiklal Marşı'nı kıta kıta okudu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu videonun sonunda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlu olsun" mesajını verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA '23 NİSAN' KONSERİEmniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İçişleri Bakanlığı bahçesinde konser verdi. Saat 21.00'de ise bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.Polis ve jandarma bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İçişleri Bakanlığı arka bahçesinde konser düzenledi. Konseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakan yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları izledi. Jandarma ve polis bandosu, konserde '23 Nisan 100'üncü Yıl Marşı' ile birlikte çok sayıda marş ve türkü seslendirdi. Saat 21.00'de ise tüm yurtta olduğu gibi bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.Burada konuşan Bakan Soylu, konser için bando takımlarına teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah, hem gazi meclisimizin kuruluşunun 100'üncü yılını, hem özgürlüğümüzü, hem de birlik beraberliğimizi bu topraklarda ilelebet ebedi bir şekilde devam ettirsin. Hep böyle güzel şeylerin parçası olmayı bize nasip etsin. Allah, bu güzel memleketin semalarında şu ay yıldızlı bayrağı ve biraz önce bütün inancımızla, duygumuzla, benliğimizle okuduğumuz istiklal Marşını ve o güzel sözlerini eksik etmesin" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, 23 NİSAN COŞKUSUNA EVİNİN BALKONUNDAN KATILDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla, kutlamalara evinin balkonundan katıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna eşi ve oğulları ile birlikte evinin balkonundan katıldı. Pakdemirli ailesi, komşuları ile birlikte bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Pakdemirli, Meclis'in kuruluşunun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir önem kazanan bayramın, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine, Türkün varlığına armağan edildiğini belirterek, "Gençlerimizle beraber, bugün salgın var belki gençlerimiz dışarıda değil ama bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım istedik. Çok güzel bir coşku vardı, komşularımızla da hem balkondan selamlaştık, hem de Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada İstiklal Marşımızı söyledik. Bugün evde kalmamız gerekiyor olabilir ama evde kalmak demek gönüllerimiz vatanımızda, milletimizde, bayrağımızda olmayacak demek değil. Bugün hepimiz, balkonlarımıza çıktık, İstiklal Marşımızı gönülden okuduk" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin büyük oğlu Burak Pakdemirli ise bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: DHA