23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ödüllü yarışma Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, yeni tip koronavirus salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ödüllü yarışmada buluşturuyor.

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, yeni tip koronavirus salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ödüllü yarışmada buluşturuyor.

Belediyenin www.ankaragolbasi.bel.tr resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek "23 Nisan" temalı yarışma ile çocukların evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmeleri amaçlanıyor.

İlk ve ortaokul öğrencileri için "100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına katılmak isteyen çocukların, Gölbaşı Belediyesinin resmi web sitesini ziyaret ederek belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

Yarışmaya 8-18 Nisan tarihinde katılabilinecek.

İlkokul düzeyinde birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncülere ise akıllı çocuk saati ödülü verilecek. Ortaokul düzeyinde ise birincilere tablet, ikincilere teleskop verilecek üçüncü olan öğrenciler ise fotoğraf makinesiyle ödüllendirilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, belediye olarak çocukların evlerinde kaldığı sürede, güzel ve eğlenceli vakitler geçirmesini için bazı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gönül isterdi ki bu 23 Nisan çocuklarımızın okullarında cıvıl cıvıl koşturduğu ve alanlarda coşkuyla hep birlikte kutlayabilelim ancak ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü günlerde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerinde de olsa, yavrularımızın bu yarışmalarla bir nebze de olsa 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçladık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA