23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabulut, mesajında TBMM'nin 101. kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığını bildirerek, "23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ilanıdır. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında belirleyici rol ve tarihsel bir sorumluluk üstlenen TBMM'nin açılışı Anadolu'nun meşru hak ve vatan müdafaasını tüm dünyaya haykırmasıdır." ifadelerini kullandı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan ederek, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin nesilden nesile unutulmadan aktarılmasına vesile olduğunu belirtti.

Dünyada çocukların kutladığı tek bayramı Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini aktaran Sadıkoğlu, "Atatürk'ün, geleceği olan çocuklarımıza duyduğu güvenin ve sevginin de emsalsiz bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncülerle, bu eşsiz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi minnet ve rahmet ile yad ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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