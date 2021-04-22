23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunda ve milli egemenliğin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklal Mücadelesinde dönüm noktası olduğunu ifade eden Tavlı, 23 Nisan'ın milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan, vatanı, bayrağı ve özgürlüğü için yılmadan, mücadele eden aziz milletin tam bağımsızlık yolunda ilerleyişinin tüm dünyaya ilanı olduğunu kaydetti.

23 Nisan gününün demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işareti olduğunu vurgulayan Tavlı, mesajını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel ve anlamlı bir bayramdır. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu, daha huzurlu, daha neşeli, daha güzel bir dünyanın müjdecilerisiniz. Siz değerli çocuklarımız sayesinde ülkemiz daha güçlü ve refah dolu yarınlara ulaşacak, bizlerde sizlerin mutluluğunu temin etmek, geleceğe güvenle bakmanızı sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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