23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüfenkci, mesajında, TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Milli egemenlik kavramının TBMM'nin açılışıyla vücut bulduğunu ifade eden Tüfenkci, "Bu düstur ile milletimiz, esareti kabul etmeyeceğini ve istikbali konusunda kendisinin karar vereceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Gücünü milletin egemenliğinden alan Meclis, azim, inanç ve kararlılıkla istiklal mücadelesine yön vermiş ve eşi benzeri olmayan bir kurtuluş öyküsüne imzasını atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ilan edildiği bu kutlu günü, tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Çakır da milletin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegane temsilcisi olan TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasının istiklal mücadelesinin dönüm noktası olduğunu kaydeden Çakır, "Milletimiz, egemenliğinin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Yüce Meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle istiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış ve ezelden beri hür yaşayan milletimizin ebediyete kadar hür yaşayacağı bütün dünyaya ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Güder ise TBMM'nin hiçbir zaman eksilmeyen milli bir coşkuyu ve sürekli güçlenen milli bir ruhu ifade ettiğini vurgulayarak, "23 Nisan, egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunun tarihe silinmez bir kayıt olarak geçtiği gündür. 23 Nisan demek, millet iradesinin hakimiyeti ve tam bağımsız Türkiye'nin yegane nişanesi demektir. 23 Nisan demek, aziz milletimizin emek, gayret ve fedakarlığının, birlik ve beraberliğinin sonucunda elde ettiği kutlu bir miras demektir." açıklamasında bulundu.

MHP İl Başkanı Samanlı da 23 Nisan'ın milli değerlerle büyütülmüş ve hayatını ona göre şekillendirmiş olan her vatanseverin bayramı olduğunu belirterek, "Günün anlamı öylesine derindir ki bu yüzden Ulu Önder bu günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Çünkü milli şuur ve bağlılıkla büyüyen her çocuk, milli egemenliğin en değerli parçasıdır." ifadelerini kullandı.

MESOB Başkanı Şevket Keskin ise esnaf ve sanatkar camiası olarak TBMM'nin 101. kuruluş yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş