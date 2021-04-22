23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101. kuruluş yıl dönümünü de kutladığı mesajında, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ederek onlara beslediği inanç ve duyduğu güveni de göstermiştir." ifadesini kullandı.

Çocukların, geleceğin teminatı olduğunu belirten Su, "Çocuklarımızın, Atatürk'ün kendilerine olan bu inancın ve duyduğu bu güvenin bilinciyle var güçleriyle çalışarak, ülkemizin dünya devletleri arasındaki gücünü ve saygınlığını daha üst seviyelere taşıyacaklarına, milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkaracaklarına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçer de çocukların, yarınların en büyük güvencesi olduğunu aktardığı mesajında, "Egemenliğin, cumhuriyetin ve Mersin'in kayıtsız şartsız sahibinin çocuklarımız olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, tüm hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Öztoprak da mesajında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken, hayatımıza neşe katan tüm çocuklarımızın bayramını kutlarım." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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