23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, 23 Nisan 1920'de "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan TBMM'nin, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelinin de atıldığı 23 Nisan tarihinin, demokrasinin, milli iradenin ve millet egemenliğinin en bariz göstergesi olduğuna işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk tarafından Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklara verdiğimiz değerin en güzel tezahürüdür. Millet olarak çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk