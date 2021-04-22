23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Şehit Murat Ellik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ceylin Ada Öztürk'e devretti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Şehit Murat Ellik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ceylin Ada Öztürk'e devretti.

Sekmen'in makamına oturan Öztürk, makamın kendisine verilmesinden ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Kentteki ara sokaklarda oyun alanlarının az olduğunu belirten Öztürk, çocuklar için parklar ve oyun alanları yapılmasını istedi.

Sekmen'in, "Ben bugün sizin başkan yardımcınız olacağım ve siz ne isterseniz yerine getireceğim" dediği Öztürk, "Teşekkür ederim çok memnun olurum" cevabını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'da makamını Celal Akın İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İdil Duru Kalçık'a devretti.

Makam koltuğuna oturan Kalçık, okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde titizlik gösterilmesini rica etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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