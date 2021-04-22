23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Yakutiye Edip Somunoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Ece Sezgin'e devretti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Yakutiye Edip Somunoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Ece Sezgin'e devretti.

Vali Memiş'in makamına oturan Sezgin, makamın kendisine verilmesinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ı telefonla arayıp "Jandarma Müdürüm" diye hitap etmesi kısa gülüşmelere neden olan Sezgin, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sezgin, Albay Gemalmaz'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde titizlik gösterilmesini rica etti.

Vali Memiş de makamını devrettiği Sezgin'e valinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, Sezgin'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Sezgin'in ailesi ve öğretmenleri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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