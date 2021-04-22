23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Kırşehir'de, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir'de, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortak bir coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti geleceğin teminatı olan çocuklara emanet ettiğini ve bu anlamlı günü çok sevdiği çocuklara bayram olarak hediye ettiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bizlere bu bayramı hediye eden başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın ve tüm hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz da millet egemenliğine adım atılan büyük günün 101'nci yıl dönümünün kutlandığına işaret ederek, "Ülkemizin geleceği çocuklarımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise çocuklar başta olmak üzere Kırşehirlilerin bayramını kutlayarak, 23 Nisan 1920 tarihinin, hür ve bağımsız olarak yaşanılan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gün olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız