23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ateş, mesajında, milletin kayıtsız şartsız egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu bir kez daha büyük gurur ve sevinçle kutladığını belirtti.

Savaş günlerinde dahi kapıları açık tutulan meclisin, milletin her dönemde egemenliğe ve demokrasiye olan inancının, güveninin, milletin kararının üzerinde hiçbir güç olmadığının en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Ateş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günün sevincini ve coşkusunu, milli egemenlik bilinciyle büyüyen, geleceğimizin mimarı çocuklarımıza bırakmış, tüm dünya çocuklarını sevgi ve kardeşlik paydasında buluşturarak dünya barışına en güzel hediyeyi vermiştir." ifadesini kullandı.

Ateş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yarın bayrağı devralacak çocuklarımızın sürekli gelişme, kalkınma ve ülkemizi dünya sathında her daim en ön sıralarda tutma hedefine kararlılıkla yürüyeceklerine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle Bolu iş dünyası adına üyelerimizin, halkımızın ve yarınlarımızın sahibi tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını ve milletimizin kutsal iradesinin simgesi olan TBMM'nin kuruluşunda emeği olan herkesi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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