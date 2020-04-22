23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Malatya Valisi Aydın Baruş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir iftihar ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'nin Türk milletinin tarihinde dönüm noktası oluşturan tarihlerden biri olduğunu aktaran Baruş, "Bundan tam bir asır önce ülkemizin istiklaline ve birlikte yaşama iradesine kast eden şer güçlere karşı her türlü imkansızlık içerisinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı milletimizin bağımsızlık iradesinin sarsılmaz ve dokunulmaz olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan milli iradenin yurdun dört bir köşesinde yaşayan vatandaşları bağımsızlık mefkuresi etrafında tek bir ses olarak birleştirdiğini ve İstiklal mücadelesinin zafere ulaşmasını temin ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otaya koyduğu bu sarsılmaz irade esaret altında yaşayan diğer milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde sergilenen bu ruh o günden bugüne ülkemizde milli egemenliğin teminatı olmuştur. 15 Temmuz 2016'da milletimizin bağımsız ve hür yaşama iradesini esaret altına almayı amaçlayan melun darbe teşebbüsüne karşı milletimizin ortaya koyduğu mücadele ruhu 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' düsturunun insanlarımızın benliğinde yok edilemez bir sağlamlıkta yer ettiğinin en güzel numunesi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan gününün bayram olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin daima payidar kılınmasında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin yaşatılmasında yeni nesillere verdiği önemi ve güveni göstermektedir. Ülkemizin her köşesinde coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik hislerinin yeşermesinde ve yaşatılmasında önemli bir vesile teşkil etmektedir."

Kaynak: AA