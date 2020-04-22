23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Filiz, mesajında, TBMM'nin açılışının 100. yılında Türkiye'nin her geçen gün geliştiğini ve güçlendiğini gururla ifade edebileceğini kaydetti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, tam bağımsız, lider ve güçlü Türkiye hedefine doğru sürdürülen kararlı yürüyüşte geleceğin teminatı çocukların imza atacakları başarıların belirleyici olacağına dikkat çeken Filiz, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milli mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan 1920'de açılan Meclisimiz, kurulduğu andan bugüne kadar geçen yüz yıllık süre içerisinde devletimizin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. İstikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin, gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır."

Kaynak: AA