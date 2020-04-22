23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:54
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karahan, mesajında, milli iradenin, millet egemenliğinin ve demokrasinin tecellisi olan TBMM'nin 23 Nisan 1920'de "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla kurulduğunu, egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete devredildiğini vurguladı.

Millet iradesinin topyekün temsil edildiği TBMM'nin açılışının Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizen Karahan, şunları kaydetti:

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda maalesef Kovid-19 salgını nedeniyle evlerimizdeyiz. Meydanlarda kutlama yapamasak da evlerimizde bu coşkuyu çocuklarımızla birlikte mutlaka yaşayacağız. Milli iradenin teminatı olan TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümünde, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün dünya çocuklarını savaşın, salgının, çatışmaların, kavgaların olmadığı, çok daha güzel, huzurlu ve neşeli bir dünyada yaşamaları temennisi ile sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinden öpüyorum."

Başkan Osman Zolan'dan 100. yıl mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan da yayımladığı mesajda, bundan tam bir asır önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, millet iradesinin TBMM'nin açılmasıyla tecelli ettiğini belirtti.

Türkiye'nin o günkü ruhla, 100 yıl boyunca sürdürdüğü yürüyüşte artık dünyada parmakla gösterilir, söz söyleyebilir ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir konuma geldiğini vurgulayan Zolan, "Her gün daha iyiye, daha güzele gidiyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz. Sevgili çocuklar, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Biliyorsunuz bu yıl salgından dolayı bayramımızı evlerimizde kutluyoruz. İnşallah gelecek yıllarda bu güzelliği çok daha coşkuyla yaşayacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizlere güveniyor ve sizleri çok seviyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Bayramımız kutlu, yarınlarımız çok daha mutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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