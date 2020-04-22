23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş ve Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş ve Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız mesajında, 23 Nisan 1920'de meclisin "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" iradesiyle kurulduğunu belirtti.

"Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, onlara olan güveni gösterir." diyen Yıldız, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin üzerinden yükseleceğine, vizyon sahibi, ilkeli ve idealist duruşları ile ülkenin hedeflerine ulaşacağına inancın tam olduğunu belirtti.

Yıldız ayrıca, "Biz çocuklarımıza güveniyoruz bizim gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise mesajında TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum." diyen Ataş, Türk'ün, tutsaklık kabul etmeyen bir millet olduğunu ifade etti.

İşgalci devletlerle bütün imkansızlıklara rağmen savaşıldığını hatırlatan Ataş, aynı heyecanla yüz yıllarca daha bayramın kutlanacağını kaydetti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tüm çocukların bayramını kutladı.

Başkan Büyüksimitci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayarak, "Tüm çocuklarımızla birlikte 23 Nisan günü saat 21.00'de tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı balkonlarından coşkulu bir şekilde İstiklal Marşımızı okumaya, tüm balkonlarımız bayraklarla donatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş da mesajında, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin bayrama ayrı bir özellik kattığını kaydetti.

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan da mesajında 23 Nisan'da egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA