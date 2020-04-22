23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Nisan, Güncel, Haber

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:48
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özer, mesajında, millet egemenliğinin yüzüncü yılında, dünyayı ve ülkeyi tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili düşlerini kurdukları görkemli kutlamaları belki sokaklarda yapamayacaklarını ama bunun hiçbir şekilde coşkularını azaltmayacağını belirtti.

Evlerini bir tören alanı gibi süsleyip, bayraklarla donatıp, coşkulu marşları balkonlarından haykıracaklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu zor günleri el birliği ile güç birliğiyle aşıp, güzel mutlu günlere ulaşacağız. Güzel çocuklarımıza mutlu bir gelecek için, adil bir dünya için, barışın hüküm sürdüğü yarınlar sunmak için daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Milli Egemenliğimizin 100'üncü yılını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz."

Hüseyin Per ise evlerinde kutlayacakları 23 Nisan'ı 100'üncü yıla yakışır, en güzel ve en coşkulu şekilde kutlamaları gerektiğini belirtti.

Evlerini bayraklarla donatmalı, İstiklal Marşı'nı en gür şekilde söylemeleri gerektiğine dikkat çeken Per, "23 Nisan bizim ulusal kurtuluşumuzun mihenk taşlarından birisidir. Son olarak ülkemizin kurulmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen kim varsa hepsini sonsuz şükran ve dualarımızla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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