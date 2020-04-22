23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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Kendirli, 23 Nisan, Güncel, Haber

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:44
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliğini resmen hayata geçirildiğini, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini anımsattı.

Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayramın 23 Nisan olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Çocukların sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmesi en büyük arzumuzdur. Hedefimiz özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak onların yetiştirmesidir. Türkiyemiz; gelecekteki güçlü ve lider ülke konumuna omuzlarınızda yükselerek ulaşacaktır. Biz üzerimize düşen görevleri bugüne kadar layıkıyla yaptık, bundan sonra da yapacağız."

Aslan ise TBMM'nin açılışının 100. yılını idrak etmenin gururunu taşıdıklarını hatırlattı.

23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye için hayati öneme sahip bir gün olduğunu aktaran Aslan, "Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılını büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz.. Böyle zaferlerle dolu bir tarihe sahip olduğumuz için gururlu ve mutluyuz. Tüm insanlığı etkileyen koronavirüs sebebiyle bu yıl tüm çocuklarımız evlerinde kalarak, tek bir yürek olarak, aynı heyecanı paylaşacaklar. Çocuklarımızın bu mutlu gününü kutluyor, cumhuriyetimize ve milletimize nice 100 yıllar temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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