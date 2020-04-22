23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Manisa Valisi Ahmet Deniz, her yıl alanlarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerde kutlayacaklarını belirterek alınan tedbirlerin coşkuyu yaşamaya engel olmadığını, bu yüzden tüm Manisalıları 23...

Manisa Valisi Ahmet Deniz, her yıl alanlarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerde kutlayacaklarını belirterek alınan tedbirlerin coşkuyu yaşamaya engel olmadığını, bu yüzden tüm Manisalıları 23 Nisan saat 21.00'da balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet ettiğini bildirdi.

Vali Deniz, yayımladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bu yıl bayram coşkusunun evlerde yaşanacağına dikkati çeken Deniz, "Her yıl alanlarda coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu yıl Kovid-19 salgını sebebiyle evlerimizdeyiz. Ancak bu durum bizim coşkumuza engel değil, evlerimizi bayraklarımızla süsleyelim ve 23 Nisan gecesi saat 21.00'da balkonlarımızdan coşkuyla İstiklal Marşımızı söyleyelim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl bayramın evlerden kutlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın ve ülkemizin zor günlerden geçtiği şu dönemde evde kalarak kurallara uyarak göstermiş olduğunuz sabır, kararlılık bizlere örnek oluyor. Lütfen bu 23 Nisan'da önceden olduğu gibi aynı coşkuyu aynı sevgiyi ve neşeyi yüreklerimizde hissedelim."

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ise bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile on bir ayın sultanı Ramazan'a ulaşmanın sevincinin bir arada yaşandığını belirtti.

Her iki sevinci evde yaşayacaklarını vurgulayan Özkan, "İnsanlığın sınandığı günlerdeyiz, 23 Nisan coşkusunu geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, hatta daha coşkulu bir şekilde evlerimizde yaşayalım." dedi.

Diğer mesajlar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bayram coşkusunu evlerde yaşayacaklarını hatırlatarak, "Evlerimizde kalmak zorunda olmamız, bayram coşkumuzu yaşamamıza engel değil. 23 Nisan akşamı saat 21.00'da evlerimizde İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Hep birlikte coşkuyla meydanlarda kutlayacağımız bayramlar dileğiyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise Türkiye'nin Kovid-19'a karşı yoğun bir mücadele verdiğini anımsatarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı mücadelesinde nasıl ki 7'den 70'e bir bağımsızlık mücadelesi vererek cepheye koştuysak bu günde aynı hassasiyetle 7'den 70'e evlerimizde kalmamız gerekiyor. Dün ile bugünün arasında aslında büyük bir fark yok. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, özellikle dünyada salgın olarak yayılan Kovid-19'a karşı aldığı önleyici tedbirler ve ortaya koyduğu dik duruş ile milletimizin içini ferahlatmıştır."

Manisalı çocuklardan 23 Nisan'da "Çocukların Dileği" şiiri

Manisalı çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde Macit Taş'ın "Çocukların Dileği" adlı şiirini okuyarak kutladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar evlerinde Macit Taş'ın "Çocukların Dileği" adlı şiirinin birer mısrasını okuyarak cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaydedilen videoları bir araya getiren Alaşehir Ticaret Borsası, hazırladığı kliple 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür,Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreçte başta sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve evinde kalarak virüsle mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA